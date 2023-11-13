شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الأسرة السعودية يناقش التوازن بين العمل والمسؤوليات الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت الجلسة الحوارية الرابعة في منتدى الأسرة السعودية 2023 جوانب تحقيق التوازن في حياة المرأة والرجل، بمشاركة المتحدثين د. سعاد الدخيخ، أستاذ مساعد في قسم الإدارة بجامعة الملك سعود، ود. هنادي الحكير، مدير عام إدارة تمكين المرأة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأ. محمد الحماد، وأ. ليال الصغير.

التوازن النفسي والصحي

قالت د. سعاد الدخيخ أستاذ مساعد في قسم الإدارة بجامعة الملك سعود: "إن التوازن بين العمل والمسؤوليات الاجتماعية يتحقق عندما يحدث التوازن النفسي والصحي، ومن أهم العوائق أمام ذلك وجود الضغوط النفسية والتوتر والإنهاك الجسدي، حيث من المهم توفير الاستشارات النفسية والاجتماعية داخل مؤسسات العمل، وخلق سياسات عمل تدعم منسوبيها، وإدارة الوقت بشكل مناسب؛ لضمان تحقيق التوازن الصحي لأفراد المؤسسة".

رؤية السعودية

من جانبها قالت د. هنادي الحكير، مدير عام إدارة تمكين المرأة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: "إن رؤية السعودية 2030 تضمنت إطلاق العديد من المبادرات والبرامج؛ لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة التوازن بين العمل والأسرة، حيث حققت المملكة نجاحات كبيرة في هذا الجانب".

وأوضحت أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة، منها طرح أنماط العمل الحديثة مثل: (العمل الحر) واستفادت منه مليون امرأة، و(العمل المرن) استفادت منه 15 ألف امرأة، و(العمل عن بعد) الذي استفاد منه 110 ألف امرأة.

ولفتت إلى أنه من ضمن المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم المرأة في رعاية أطفالها؛ بما يسهم في تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، مبادرة "قرة"، التي استفادت منها أكثر من 25000 امرأة عاملة.