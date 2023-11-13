شكرا لقرائتكم خبر عن "مواطن سعودي" يفعل ما لا يُصدق مع والدته لتخفيف ألم زواج والده من امرأة أخرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو، لما فعله شاب سعودي للتخفيف عن والدته ألم زواج والده من سيدة أخرى.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي جرى تداوله على صعيد واسع، إقدام الشاب على شراء مشغولات ذهبية لوالدته، كما اشترى لها سيارة فارهة، واصطحبها من أجل أداء مناسك العمرة معاً.

كما أقدم الشاب على إنشاء بئر خيرية باسمها في أحد البلدان الفقيرة، واحتفل بعيد ميلادها.



أثار ما فعله الشاب السعودي من أجل والدته، إعجاباً واسعاً وإشادة كبيرة.

فقالت ناشطة: “يا زينك الله يطول بعمرك.. ويعطيك لين يرضيك.. ولد بار بوالده ووالدته،، أللهم ارزقه الإخلاص في النية والعمل ونسأله ان يديم عليه نعمة البر والشفقه بوالديه وصفأ قلب والدته عليه ومن تعلقت قلوبهم وامالهم بالله واسأله ان تكون ممن رضي آلله عنهم وأرضاهم ولاحول ولاقوة إلابالله العلي العظيم”.

يازينك الله يطول بعمرك..

ويعطيك لين يرضيك

ولد بار بوالده ووالدته،، أللهم ارزقه الإخلاص في النية والعمل ونسأله ان يديم عليه نعمة البر والشفقه بوالديه وصفأ قلب والدته عليه ومن تعلقت قلوبهم وامالهم بالله ونسأله ان تكون ممن رضي آلله عنهم وأرضاهم ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ♥️

وتناقل كثير من النشطاء على موقع تويتر، ما فعله الشاب السعودي مع والدته باحتفال كبير.