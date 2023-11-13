شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر يباشر حادث دهس لشخصين بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باشرت الفرق الإسعافية ، اليوم الإثنين ، حادث دهس لشخصين في حي الحسينية بمكة المكرمة.

ونجحت الفرقة الإسعافية والإسعاف الجوي ، من إنقاذهما، حيث تبين عند مباشرة الحالتين وبعد الفحص الطبي أنها عبارة عن كسور متفرقة، وأن إحدى الحالتين خطرة .

وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقل الحالة الخطرة على الفور إلى مستشفى الملك فهد بجدة عن طريق الإسعاف الجوي، والأخرى عن طريق الإسعاف الأرضي إلى مستشفى الملك فيصل بالششة .

كما دعت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات المرور، والحد من السرعة الزائدة، والتركيز أثناء القيادة وعدم استخدام أجهزة الجوال أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.