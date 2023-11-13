شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو إنهيار شيلاء سبت يوم عيد ميلادها بعد تسريب عمرها الحقيقي والان مع التفاصيل الكاملة

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تأثرت الفنانة البحرينية شيلاء سبت في يوم ميلادها الـ34 حيث انهارت بالبكاء، ونشرت سبت مقطع فيديو إنهيار شيلاء بشكل مؤثر عبر حسابها في سناب شات، حيث ظهرت وهي تبدي عاطفتها بشكل صريح والدموع تنهمر بقوة من عينيها، وذلك رداً على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب بلوغها سن الـ34 دون الزواج حتى الآن.

فيديو إنهيار شيلاء

في الفيديو المنتشر، أعربت شيلاء سبت عن مشاعرها بشكل صريح، قائلة: “ما حد يكبر غيري عيب، خلاص أموت، كل يوم كومنت عن عمري”، تلك الكلمات الصادقة تعكس تأثير الانتقادات على حياتها الشخصية، وتجسد معاناتها مع التوقعات الاجتماعية بشأن الزواج.

ويشار إلى أن شيلاء سبت عارضة الأزياء والممثلة البحرينية، حازت على لقب ملكة جمال البحرين في عام 2010، وتُعَد واحدة من أبرز عارضات الأزياء في العالم العربي، وتظهر تلك اللحظات الحساسة في الفيديو كجزء من رحلتها الشخصية، مما يبرز جانباً من التحديات التي قد تواجه الشخصيات العامة وتأثير الرأي العام على حياتهم.