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تتميز مدينة جدة بتنوع وفخامة مطاعمها، حيث يتنوع العرض بين المأكولات الغربية والشرقية، بالإضافة إلى الطهي السعودي التقليدي. يتمتع سكان المدينة وزوارها بشغف لتجربة التنوع الذي تقدمه المدينة في عالم المأكولات، في هذا المقال، سنستكشف أقوى عروض الغداء في مطاعم جدة 1445 وأبرز تلك المطاعم التي تتيح فرصة استمتاع الزوار بعروض مميزة لوجبات الغداء في جدة.

أقوى عروض الغداء في مطاعم جدة 1445

عندما تتطلع لتناول وجبة غداء مميزة ودسمة بأسعار معقولة والاستمتاع بأجواء هادئة ومسلية، يمكنك البدء بالبحث عن المطاعم التي تقدم عروضًا خاصة لوجبات الغداء في جدة، هناك العديد من المطاعم التي تقدم تشكيلة متنوعة من العروض خلال أيام الأسبوع أو تقدم قسائم شرائية عبر تطبيقات الإنترنت بأسعار مناسبة.

تتنوع عروض الغداء في جدة بين الأطباق الرئيسية والجانبية والحلويات والمشروبات، وتشمل أنواع مختلفة من المأكولات، سواء كنت تبحث عن وجبات غداء تقليدية أو خيارات صحية.

إليك بعض المطاعم التي تقدم عروض غداء مميزة في جدة:

مطعم نينو في جدة:

العنوان: شارع فلسطين، حي الحمراء، جدة.

الهاتف: 966122613333+

مواعيد العمل: يوميًا من 11 صباحًا حتى 1 صباحًا.

يتميز بتقديم أطباق إيطالية لذيذة مثل البيتزا والباستا، ويقدم عروضًا خاصة للغداء بأسعار معقولة.

مطعم تكساس رود هاوس:

العنوان: لو مول، الأندلس، جدة.

الهاتف: 966122617026+

مواعيد العمل: يوم الجمعة من 1 مساءً حتى 2 صباحًا، باقي الأيام من 11 صباحًا حتى 1 صباحًا.

يتخذ من الأطباق الأمريكية متخصصًا، ويقدم عروض غداء مميزة بأسعار تبدأ من 39 ريالًا.

مطعم تي جي أي فرايدايز في جدة: