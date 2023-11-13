انت الان تتابع مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 10789 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 نوفمبر 2023, 2:19 مساءً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 43.89 نقطة ليقفل عند مستوى 10789.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 221 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 124 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات التطويرية الغذائية، والباحة، وعناية، والأصيل، وجاكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسلاك، وسينومي ريتيل، وأنابيب، ولومي، والأبحاث والإعلام الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و5.20% . فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وسينومي ريتيل، وشمس ، وأديس هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، والراجحي، وسال، وسينومي ريتيل هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 688.13 نقطة ليقفل عند مستوى 22528.32 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 23 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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