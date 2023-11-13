انت الان تتابع موظفو الأمم المتحدة يقفون دقيقة حدادًا على أرواح زملائهم المقتولين في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وقف موظفو الأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، دقيقة حدادًا على أكثر من 100 من زملائهم الذين سقطوا في غزة منذ اندلاع الحرب بين "إسرائيل" وحركة "حماس" الشهر الماضي.

ووقف موظفو الأمم المتحدة في مكاتب جنيف منكسي الرؤوس، بينما أُضيئت الشموع حدادًا على 101 موظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" سقطوا في الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وقالت المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف تاتيانا فالوفايا: "هذا أكبر عدد من موظفي الإغاثة الذين يُقتلون في تاريخ منظمتنا في مثل هذا الوقت القصير"، وفقًا لـ"فرانس برس".

وأضافت: "نجتمع هنا اليوم، متحدين في هذا الموقع الرمزي جدًا؛ لإبداء الاحترام لزملائنا الشجعان الذين ضحّوا بحياتهم أثناء الخدمة تحت لواء الأمم المتحدة".

وتابعت: "أود أن أقول إننا نواجه بالفعل أوقاتًا شديدة الصعوبة لتعددية الأطراف في العالم، لكن الأمم المتحدة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى".