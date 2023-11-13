شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة طارئة في إدارات التعليم لمراجعة أوراق الإجابات المثيرة للشكوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت وزارة التعليم مدة أسبوع لمراجعة أوراق الاختبارات في حال رغبة ولي الأمر مراجعة ورقة الإجابة لابنه وذلك بتقديم طلب للمراجعة لمدير المدرسة خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من إعلان النتائج وفق نموذج مخصص لذلك، وتسلم نتيجة المراجعة لولي الأمر بنفس النموذج في مدة لا تزيد عن يوم واحد من تقديمه الطلب وذلك وفقاً لدليل أنظمة وإجراءات الاختبارات الصادر من وزارة التعليم.

وأوضح الدليل أنه في حال لم يقتنع ولي الأمر بنتيجة مراجعة أوراق الإجابة من قبل المدرسة يتقدم لمكتب التعليم التابعة له المدرسة بطلب المراجعة مرفقا به النموذج المشار إليه خلال يومين من تسلمه، ويحق لمدير المدرسة - حسب ما يراه مناسباً - أن يُطلع الطالب أو ولي أمره على ورقة إجابته النهائية بمشاركة معلم المادة والمشرف التربوي، تكون المراجعة وقت الدوام الرسمي ولا يترتب عليها أي التزام مالي، و يتم تعديل نتيجة الطالب بعد المراجعة في النظام الإلكتروني وفي جميع السجلات، وتسحب الوثيقة السابقة، وتطبع له وثيقة جديدة بنتيجته بعد التعديل، وفي حال تبين وجود تهاون في تطبيق تعليمات الاختبارات؛ يرفع مكتب التعليم تقريرًا لمدير التعليم عن نتيجة المراجعة، وتُتخذ الإجراءات النظامية.

وأشار الدليل الى انه يُمكن للجنة الاختبارات الطارئة المشكلة في إدارة التعليم إجراء مراجعة أوراق إجابة مادة أو أكثر إذا تبين ما يثير الشك، أو شكوى عامة بشواهد منطقية مثبتة، واتخاذ الإجراء المناسب بما يحقق مصلحة الطالب التعليمية.