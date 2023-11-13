شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يطلع على منجزات مجلس التعليم الأهلي الاستشاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان اليوم الاثنين، الاجتماع الثاني لمجلس التعليم الأهلي الاستشاري؛ بحضور عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية، والمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال، وذلك في ديوان الوزارة بالرياض.

أبرز مناقشات الاجتماع

واستعرض الاجتماع أبرز منجزات مجلس التعليم الأهلي الاستشاري في دعم قطاع التعليم العام الأهلي، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، وكذلك إنجازات الفرع التشاركي للتعليم في المركز السعودي للأعمال بمقر ديوان وزارة التعليم بالرياض، مع عرض أبرز الإحصاءات والمؤشرات التي تنعكس على دعم المستثمرين في القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وناقش الاجتماع الثاني لمجلس التعليم الأهلي الاستشاري، تطوير اشتراطات افتتاح الحضانات ورياض الأطفال، وذلك في إطار خطة وزارة التعليم لتطوير العملية التعليمية، وتعزيز العلاقة التكاملية بين المستثمر والتعليم، والتنسيق بين متطلبات العملية التعليمية ومتطلبات القطاع الخاص في مجال مشاريع التعليم العام.