شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للخدمات الزراعية" تطلق خدمة إذن تنقل الحيوانات الأليفة دوليًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الشركة الوطنية للخدمات الزراعية خدمة إذن تنقل الحيوانات الأليفة دوليًا، بالتزامن مع مشاركتها في معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة، المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2023، حيث يتضمن جناح الشركة عرضًا تعريفيًا عن الشركة وأهدافها، والخدمات التي تقدّمها في قطاعات الثروة النباتية والحيوانية والسمكية.

مميزات الخدمة الجديدة

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عمر السحيباني أنّ الخدمة الجديدة تتيح للمستفيدين إنهاء جميع الإجراءات الحكومية وغير الحكومية للحصول على إذن التنقل مع الحيوانات الأليفة عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، لافتًا إلى أنّ الخدمة تشمل إصدار الشهادات الصحية والأذونات الرسمية اللازمة للتنقل، والخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي لأغراض السفر مع الحيوان الأليف من وإلى المملكة أو في حالة العبور من خلال أراضي المملكة.

وستشارك الشركة خلال المعرض بتقديم ورشة عمل تعريفية بعنوان "إذن تنقل مع الحيوانات الأليفة دوليًا"، لشرح مراحل رحلة العميل وآلية التقديم على الخدمة.

تطبيق الخدمات الزراعية

وتتضمن مشاركة الشركة أيضًا التعريف بتطبيق الخدمات الزراعية، الذي يتم تطويره حاليًا، والذي يعد نقلة في تقديم الخدمات الزراعية، حيث صُمم ليكون حلقة وصل بين المستفيدين في القطاع الزراعي ومقدمي الخدمات الزراعية، لتقديم خدمات ذات جودة وموثوقية عالية ووفق أعلى المعايير، بإدارة وإشراف مباشر من الشركة الوطنية للخدمات الزراعية.

اهتمام الشركة بتقديم خدمات ذات جودة عالية

كما أكد المهندس السحيباني أنّ المشاركة في معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة تأتي في إطار اهتمام الشركة بالتعريف بنشاطها في قطاع الخدمات البيطرية بشكل خاص، والخدمات المسندة الى الشركة مؤخرا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بشكل عام، مشيرًا إلى حرص الشركة على بناء الشراكات الفعّالة، وتوفير خدمات ترضي طموحات المستفيدين وتلبي تطلعاتهم.

مما يُذكر أنّ الشركة الوطنية للخدمات الزراعية شركة حكومية تأسست بقرار من مجلس الوزراء لغرض تقديم الخدمات المسندة إليها من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات المقدمة لقطاعات الثروة الحيوانية والنباتية والسمكية ورفع مستوى جودة الخدمات ورضا المتعاملين بما يحقق مستهدفات تنمية القطاع الزراعي الذي يعدّ رافداً مهماً لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة.