شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 33 خلطة تصميمية و60 مادة لإنشاء طرق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل الهيئة العامة للطرق عبر فرقها الميدانية جولاتها على مشاريع الطرق في مختلف مناطق المملكة، وذلك عبر عدد من الجولات على المشاريع ومصانع إنشاء الطرق.

وأجرت الهيئة العامة للطرق بأكثر من 140 عملية مراجعة واعتماد وجولة تفتيشية، وذلك لضمان جودة المشاريع والأعمال، حيث قامت الهيئة بـ 40 جولة على مصانع إنشاء الطرق، و60 جولة على مشاريع الطرق، كما قامت الهيئة العامة للطرق باعتماد 33 خلطة تصميمة لمشاريع الطرق، و60 مادة لإنشاء الطرق.

وتهدف هذه الجولات إلى رفع مستوى السلامة على شبكة الطرق ورفع مستوى الجودة، بالإضافة للتأكد من التقييد بمواصفات ومعايير الجودة، وتعزيز مستوى الرقابة والاشراف على الطرق.

وأوضحت الهيئة أن هذه الجولات تأتي ضمن جهودها المستمرة لضمان جودة مشاريع الطرق في المملكة، ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتعزيز البنية التحتية في المملكة.

وأكدت الهيئة أن هذه الجولات تساهم في تحسين جودة المشاريع والأعمال، ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتعزيز مستوى الرقابة والاشراف على الطرق.