شكرا لمتابعة خبر عن ملكية العلا تعلن استلام الدفعة الأولى من مركبات لوسيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، استلام الدفعة الأولى من المركبات الكهربائية التي تنتجها شركة “لوسيِد”.

يأتي ذلك في إطار الاتفاقية التي أبرمتها حكومة المملكة ممثلة في وزارة المالية مع شركة “لوسيد موتورز” رائدة تصنيع السيارات الكهربائية، والتي ستساهم في دعم أهداف الهيئة الملكية بتوفير 30 مركبة كهربائية.

وتهدف تلك الخطوة لتعزيز الاستدامة والابتكار انطلاقاً من التزامها باستراتيجيتها للحفاظ على البيئة الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر وتخفيف الانبعاثات الكربونية،