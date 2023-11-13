شكرا لمتابعة خبر عن خطورة أماكن تجمع السيول في منطقة الزيتة بتبوك..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر مقطع فيديو من خطورة أماكن تجمع السيول في منطقة الزيتة في تبوك .

وأظهر الفيديو المتداول عبر منصة «إكس» ، امتزاج رمال صحراء الزيتة بأمطار السيول مما يجعلها تشكل خطراً كبيراً على زوار هذه المنطقة ، بالإضافة إلى التجمعات المائية التي سببتها السيول .

وفي وقت سابق ، حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني من خطر السيول والمجازفة بعبورها أو القرب منها ، نظرًا لما تشكله من خطر على أرواح المواطنين في ظل هذه الأيام التي تشهد هطول أمطار غزيرة وجريان الأودية في مناطق متفرقة بالمملكة .