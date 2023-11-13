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خطورة أماكن تجمع السيول في منطقة الزيتة بتبوك..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - حذر مقطع فيديو من خطورة أماكن تجمع السيول في منطقة الزيتة في تبوك .

وأظهر الفيديو المتداول عبر منصة «إكس» ، امتزاج رمال صحراء الزيتة بأمطار السيول مما يجعلها تشكل خطراً كبيراً على زوار هذه المنطقة ، بالإضافة إلى التجمعات المائية التي سببتها السيول .

وفي وقت سابق ، حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني من خطر السيول والمجازفة بعبورها أو القرب منها ، نظرًا لما تشكله من خطر على أرواح المواطنين في ظل هذه الأيام التي تشهد هطول أمطار غزيرة وجريان الأودية في مناطق متفرقة بالمملكة .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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