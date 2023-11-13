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قصة ممرضة أكملت ساعات الدوام رغم وفاة والدها ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تسلمت ممرضة الطوارئ سارة البلوي ، حالة تحتاج إلى إنعاش قلبي ، ولكنها تفاجأت بأن المريض هو والدها وتوفي إثر تدهور حالته الصحية.

وقالت إحدى الممرضات خلال حفل تكريم الممرضين والممرضات بجائزة ديزي الدولية للتمريض ، بأن سارة بعدما علمت بوفاة والدها رفضت مغادرة المستشفى وأصرت على استكمال الرعاية لبقية الحالات الموجودة .

وأضافت الممرضة “بأن هذه من القصص العظيمة التي نريد أن نشكر فيها تمريضنا ، مؤكدة بأن هناك العديد من القصص التي لا نعرفها ونريد من مستفيد الرعاية بأن يعطنا قصص أكثر” .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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