شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رسمياً: تخفيض تكاليف رحلات الكروز في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - المميزات والأوراق المطلوبة لفتح حساب ساب بريمير

قررت الموانئ تخفيض تكاليف رحلات الكروز في السعودية من خلال زيادة أجور القوى العاملة بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور، وبموجب هذا القرار تصل أجرة العامل في خدمات غير البحرية إلى 35 ريالًا، بينما يصل أجر العامل الماهر أو الفني إلى 60 ريالًا. وفي سياق متصل، تم خفض أجور سفن الكروز إلى 25 ريالًا.

تخفيض تكاليف رحلات الكروز في السعودية

قامت الهيئة العامة للموانئ في المملكة العربية السعودية بإجراء سلسلة من التعديلات على رسوم وأجور خدمات الموانئ، حيث شملت هذه التعديلات خفض أجور المغادرة لركاب “سفن الكروز” إلى 25 ريالًا لكل راكب بدلاً من 50 ريالًا، كما شملت التعديلات زيادة نسبة التعرفة لمناولة البضائع الخطرة من 25% إلى 50%، على أن تُحصل هذه الرسوم من مالك أو وكيل السفينة.

وفي سياق آخر، قامت الموانئ برفع أجور القوى العاملة بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور، حيث بلغت أجرة العامل 35 ريالًا للخدمات غير البحرية، و60 ريالًا للعامل الماهر أو الفني، و100 ريالًا للمشرف في الخدمات غير البحرية وتم زيادة سعر استئجار قارب نقل طاقم السفينة إلى 1000 ريال للساعة بدلاً من 100 ريال.

وتهدف هذه التعديلات، وفقًا للهيئة العامة للموانئ إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية، والاستغلال الأمثل لممتلكات الموانئ، ورفع تنافسية الموانئ في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز قدرات القطاع اللوجستي في المملكة.