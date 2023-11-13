شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تفاصيل القرارات الجديدة حول تاكسي دبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - المميزات والأوراق المطلوبة لفتح حساب ساب بريمير

القرارات الجديدة حول تاكسي دبي تسمح للشركة بتفويض مهمة تقديم خدمة نقل الركاب، وفقًا لعقد يتم توقيعه بين الشركة والشركات أو المؤسسات الراغبة في تقديم هذه الخدمة، ويتم في هذا العقد تحديد مدته وكذلك توضيح حقوق والتزامات الطرفين بشكل دقيق.

تفاصيل القرارات الجديدة حول تاكسي دبي

أصدر فخامة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، في دوره كحاكم لإمارة دبي، القانون رقم (21) لعام 2023 الخاص بـ “شركة تاكسي دبي”.

وفيما يلي أبرز بنود القانون:

تضمن القانون تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسة تاكسي دبي، المنظمة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لعام 2016، لتصبح شركة مساهمة عامة تُسمى “شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)”.

تتمتع الشركة بشخصية اعتبارية مالية وإدارية مستقلة، وحقوق والتزامات قانونية لممارسة أنشطتها وتحقيق أهدافها وفقًا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة والتشريعات السارية في الإمارة.

وقد أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (93) لعام 2023 باعتماد النظام الأساسي لشركة تاكسي دبي (ش.م.ع)، حيث يشمل القرار قواعد وأحكام لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام وفقًا لنسب محددة من قبل المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويحدد أغراض الشركة واختصاصاتها، وآليات تعيين وانتخاب مجلس إدارتها، وغيرها من القواعد التنظيمية.

وقد أيد القانون تشكيل مجلس إدارة لشركة تاكسي دبي، وتم تعيين الأعضاء كالتالي: