شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالفيديو: أول مشهور سعودي يتراجع عن مقاطعة تيك توك والسبب غريب والان مع التفاصيل الكاملة

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انسحب الشهير في مجال التكنولوجيا الكويتي، حسين العتيبي، عن حملته السابقة لمقاطعة تطبيق تيك توك. كان العتيبي قد انضم إلى هذه الحملة تعبيرًا عن تضامنه مع الحملة الشعبية السعودية لمقاطعة التطبيق، وذلك ردًا على قيود فرضت على المحتوى الوطني السعودي.

مشهور سعودي يتراجع عن مقاطعة تيك توك

في مقطع فيديو نشره عبر تطبيق “تيك توك”، قدم حسين العتيبي توضيحًا حول قراره بالتراجع عن مشاركته في حملة مقاطعة التطبيق، وقال العتيبي: “ظهرت لي بعض الأمور التي جعلتني أشعر بأن الأمور ليست كما يظهر، ومن يشعر بالاستياء فليشعر، ومن يرضى فليُرضى”،وأضاف قائلاً: “قررت ترك جمهوري وبرنامجي الذي أطلقته، وأترك داعميني الذين كانوا يدعمونني تلقائيًا على أساس أمور غير صحيحة”.

في تسجيل فيديو نشره عبر تطبيق “تيك توك“، عبّر حسين العتيبي عن تغيير موقفه من مقاطعة التطبيق، قائلاً: “عندما وقفت مع بعض الأفراد، أدركت أن الأمور قد تم تصويرها بشكل ملتوي وعدت إلى برنامجي لأنني لا أحب أن يستغلونني، وأتمنى أن تكون رسالتي قد وصلت إلى العالم بأسره”.

وأوضح العتيبي أن قراره بالتراجع عن المقاطعة جاء بعد التحقق من عدم صحة الروايات المتداولة حول القيود المفروضة على المحتوى الوطني السعودي في التطبيق، هذا القرار أثار جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض متأخرًا، في حين رأى آخرون أنه قرار صائب.