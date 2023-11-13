"إدارة الأزمات" بمكة يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول وتجمعات المياه

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 نوفمبر 2023, 4:27 مساءً

دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه. وبين أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل (العاصمة المقدسة - الطائف - الجموم - الكامل - أضم - العرضيات - ميسان - جدة- بحرة- رابغ- خليص- الليث- القنفذة)، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ إلى يوم الخميس المقبل تشتد غزارتها يومي (الثلاثاء) و(الأربعاء). بدورها أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، مهيبة بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات كافة.. جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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