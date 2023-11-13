انت الان تتابع مدير تعليم الطائف يطلع على سير اختبارات الفصل الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 نوفمبر 2023, 4:46 مساءً

اطلع المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم الاثنين، على سير اختبارات الفصل الأول للعام الدراسي الجاري، في ثانويتي "رضوان"، و"أم الدوم"، ومجمع دغيبجة للبنات. والتقى "الغامدي"، بمديري المدارس، ومشرف وحدة أم الدوم، بحضور مدير مكتب التعليم بالمويه. كما تجوّل داخل قاعات الاختبارات ولجان المتابعة والتصحيح والرصد ومرافق المدرسة وتجهيزاتها، مستمعًا لأهم الملاحظات وآلية انتظام سير الاختبارات. وقال الدكتور "الغامدي": إن الجولة شملت عددًا من المدارس بمراحلها المختلفة، للاطلاع على آليات أداء الاختبارات. ونوه إلى جهود مديري المدارس في تهيئة الأماكن المناسبة لأداء اختبارات الطلاب بالمدارس التي زارها، وتلمس احتياجاتها. وحث مديري المدارس على استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم، تجاه أبنائنا وبناتنا الطلاب، مثمنًا جهودهم المبذولة، ومقدمًا شكره لهم، ومتمنيًا للطلاب والطالبات النجاح والتوفيق.

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