"الاستثمار" توقع اتفاقية مع شركة الطبية المتقدمة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 نوفمبر 2023, 4:47 مساءً

وقعت الشركة الطبية المتقدمة الصناعية ABMI مع وزارة الاستثمار خلال معرض الصحة العالمي مذكرة تفاهم وتعاون تهدف إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد في المملكة وتطوير التصنيع المحلي للأجهزة والمستلزمات الطبية المتقدمة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وذلك بحجم استثمار بلغ 120 مليون ريال. جاء ذلك بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف. وتشمل الاتفاقية الخدمات والتكنولوجيا الطبية والصحة الرقمية. وأوضح المهندس غسان زعتري الرئيس التنفيذي للشركة أن الاتفاقية تتضمن فرص توطين صناعة الأجهزة الطبية المتطورة التي تشمل أمراض وجراحة القلب كالدعامات والجراحة العامة والجلدية وطب العيون عن طريق جلب الشركات العالمية التي لديها اهتمام في صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية.

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