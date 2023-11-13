انت الان تتابع تدشين "مهبط الإسعاف الطائر" في برج مستشفى الإيمان الجديد بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 نوفمبر 2023, 5:11 مساءً

دشن "تجمع الرياض الصحي الأول" مهبط طائرات الإسعاف الجوي في البرج الجديد بمستشفى الإيمان العام، والذي استقبل حالة طبية لمواطن في العقد الثاني من عمره تم نقله من مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج في وقتٍ قياسي ليتلقى العلاج اللازم في العاصمة، وذلك بالتنسيق مع المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومركز العمليات للخدمات الطبية الطارئة بالتجمع. وجاء تدشين المهبط الذي يقع أعلى برج الطوارئ في "الإيمان العام"؛ بعد وضع الخطط المتكاملة وآلية العمل الواضحة والتنسيق والتجارب المُسبقة التي تمت بنجاح للتأكد من جاهزيته. ويعد تدشين المهبط نقلة نوعية كبيرة لمستوى الخدمات الإسعافية والرعاية العاجلة المقدمة بتجمع الرياض الصحي الأول؛ لاسيما في نقل الحالات المعرضة لخطر الطرق السريعة المحيطة بالرياض والمحافظات؛ لتلقي الرعاية التخصصية في منشآت التجمع الأول بمدينة الرياض، كما يأتي التدشين ضمن مسارات نموذج الرعاية الصحية الحديث؛ أحد مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي. وكان تدشين هذا المشروع النوعي بدعمٍ ومتابعة خاصة من معالي وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وقيادات الوزارة؛ والذي بمناسبته يتقدم تجمع الرياض الصحي الأول بخالص الشكر والتقدير لشركاء النجاح الذين ساهموا في انطلاقه.

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