انت الان تتابع إجراء 13 جراحة متخصصة بطب الأسنان للأطفال بمستشفى القنفذة العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 نوفمبر 2023, 5:18 مساءً

أطلقت "صحة القنفذة" مبادرة تطوعية بالشراكة مع جمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان، وبالتعاون مع إدارة التطوع الصحي، وذلك لمعالجة مرضى جمعية عهد لرعاية الأيتام بالمظيلف وقائمة مرضى مركز طب الأسنان التخصصي بمستشفى القنفذة العام. وجرى إجراء (13) عملية جراحية لتخصص طب الأسنان بالمرحلة الأولى بمشاركة (8) استشاريين متخصصين بمجال طب الأسنان للأطفال حيث تُنفذ العمليات في أيام (الجمعة، والسبت) بعد الكشف والتشخيص أيام الأسبوع وتستمر لمدة شهر من تاريخ إطلاقها قابلة للتمديد. وتخدم الشراكة بين "صحة القنفذة " وجمعية ابتسم، المستفيدين في مجال طب الأسنان وتعد هذه المبادرة الثانية التي تنفذ منذ توقيع الاتفاقية، حيث جهز وهيأ مستشفى القنفذة العام التجهيزات اللازمة بالشراكة مع جمعية "ابتسم" للكشف والتشخيص وإجراء العمليات لهذه المبادرة. كما فتحت إدارة التطوع الصحي فرصة تطوعية للكادر الصحي المشارك، وشارك عدد ٨ استشاريين متخصصين من قبل جمعية ابتسم بالمرحلة الأولى في مختلف التخصصات المختلفة بطب الأسنان للأطفال. وقال رئيس جمعية ابتسم الدكتور أيمن محمد نوح: إننا نهدف من خلال عملنا بالجمعية إلى خدمة المستفيدين من خدمات الجمعية في أماكن تواجدهم بمنطقة مكة المكرمة وتقديم الخدمات العلاجية المتكاملة لهم وتفعيل المتطوعين من الأطباء المتخصصين، والجمعية شريك رسمي لصحة القنفذة، وتم الاستعداد والترتيب لهذه المبادرة بوقتٍ كافٍ لضمان نجاح هذه المبادرة وقدم شكره لصحة القنفذة وجميع العاملين بها لتسهيل وتيسير الإجراءات لتنفيذها بما يخدم المستفيدين. ومن جهته، ثمن مدير "صحة القنفذة" الدكتور أحمد العمري جهود الزملاء بصحة القنفذة وجمعية ابتسم وأيضاً جمعية عهد لرعاية الايتام، مضيفاً: نعمل مع شركائنا ومن ضمنهم جمعية ابتسم لتقديم خدمات صحية لجميع المستفيدين منها وفق معايير وجودة عالية، ويهمنا بالمقام الأول مصلحة المريض وجودة الخدمات الصحية المقدمة له.

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