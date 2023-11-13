تراند اليوم : شاهد.. عرض "فرعوني" بجانب الأهرامات في الجناح المصري في البوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو تقديم عرض فوعوني ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة.

وأظهر الفيديو رجال ونساء يرتدون ملابس فرعونية، لتقديم عرضا مستوحى من الحضارة الفرعونية، التي تعكس الهوية المصرية لشكل ملوك وملكات العصر الفرعوني.

وأبان الفيديو المشاركين في العرض وهم يسيرون حول مجسمات الأهرامات، ما حظي بقبول واستحسان الحضور.

الجدير بالذكر تحتضن بوليفارد وورلد مجسمات لأهرامات الجيزة في منطقة مصر، إحدى المناطق الجديدة التي انضمت لزوار الموسم. وتحتوي على ثلاثةِ أهرامات، هي: خوفو، خفرع، منقرع، وهي أسماء لملوك الفراعنة التي بنوها، إلى جانب وجود مجسم يحاكي أبو الهول الضخم في المنطقة.

ويأتي ذلك في إطار استحضار المباني التاريخية وأنماطها العمرانية والأسواق وتذوق المأكولات التقليدية لأهل المنطقة وعيش التجارب والتفاصيل في رحلة ترفيهية مميزة.