تراند اليوم : "نتائج المغامرة المدروسة ضد إسرائيل"… شاهد.. نزوح آلاف الفلسطينيين المدنيين على أقدامهم فرارا من الحرب إلى جنوب غزة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نزوح آلاف الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، عقب تكثيف القوات الإسرائيلية حملتها الجوية والبرية هناك.

وأظهر الفيديو آلاف الفلسطينيين، يحملون بعض الأغراض الخفيفة، ويغادرون الشمال على أقدامهم في طريقهم إلى جنوب غزة.

وقال أحد النازحين، خلال سيره وسط الآلاف: "بسبب القرارات الخاطئة لقادتنا، جابوا لنا المصايب".

وكان رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل، قال في وقت سابق إن هجوم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- المباغت على إسرائيل كان مغامرة مدروسة، مشيراً إلى أنه يعلم جيداً تبعات عملية يوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل.