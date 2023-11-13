شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار حتى الخميس.. مركز إدارة الأزمات يدعو إلى تجنب مجاري السيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر.

وشدد على تجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة

وأشار إلى أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

ولفت إلى أن الأمطار تشمل (العاصمة المقدسة - الطائف - الجموم - الكامل - أضم - العرضيات - ميسان - جدة- بحرة- رابغ- خليص- الليث- القنفذة).

الطقس في المناطق السعودية

ويتوقع ابتداء الحالة من يوم غد إلى يوم الخميس المقبل تشتد غزارتها يومي الثلاثاء والأربعاء.

وكانت أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، مهيبة بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات كافة.