شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 4 مخالفين في 3 مناطق لترويجهم المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في محافظة صبيا بمنطقة جازان.

وأشارت إلى أنه روّج 3012 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، مشيرة إلى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وقبضت أيضا على شخصين بمنطقة الباحة لترويجهما 12,392 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

جهود التصدي لمروجي المخدرات في السعودية

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

ولفتت إلى أنه حاول تهريب 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، مؤكدة استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وبينت أن التواصل يكون من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

أما رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مشددة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.