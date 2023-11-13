وزير الداخلية يرأس الاجتماع الـ49 لمجلس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها عدداً من القرارات التي تدعم مسيرة الجامعة.
حضر الاجتماع المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، وأمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد علي كومان، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، ورئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية السيد عبداللطيف حموشي، ومدير الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية اللواء عبدالله عبد ربه المعايطة، ومساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة بجمهورية مصر العربية اللواء هاني أبو المكارم، ورئيس جامعة تونس المنار الدكتور المعز الشفره، ونائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور طارق بن صالح الريس، وأمين المجلس الأعلى وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد بن عبدالعزيز الحرفش.
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