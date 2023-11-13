وأكّد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن العقوبة النظامية لجريمة التسول تصل إلى السجن لمدة (6) أشهر أو غرامة مالية قدرها (50,000) ريال أو بهما معاً.
وأوضح أن الأساليب الإجرامية لجريمة التسول تتمثل باستغلال العاطفة، مؤكداً أهمية التزام المواطنين والمقيمين عند تقديم العطاء أن يكون عبر المنصات الرسمية المخصصة لذلك لضمان وصولها إلى مستحقيها، والإسهام في الإبلاغ عن المتسولين عبر رقم العمليات الأمنية (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) لبقية مناطق المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 7 مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود لقيامهم بالتسول واستغلال العاطفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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