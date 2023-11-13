الديوان الملكي يعلن وفاة والدة الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي، اليوم الأحد، وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز آل سعود.
وأوضح الديوان الملكي في بيان أن الصلاة على الفقيدة ستقام يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 30 / 4 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
واختتم الديوان الملكي بيانه، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته.
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