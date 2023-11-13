أدانت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، الاستهداف الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في فلسطين المحتلة. ووصفت الوزارة الاستهداف بأنه “سافر”، ويعد “امتداداً لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية كافة”. كما أعربت الوزارة عن تضامن المملكة ووقوفها مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء، مجددةً مطالبتها بسرعة وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حد فوري للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني، لما ارتكبته من جرائم بحق المدنيين والمستشفيات والمنشآت الحيوية في قطاع غزة المحاصر.

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تصدر بيانا بشأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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