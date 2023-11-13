شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بمنح الجنسية السعودية لأطفال الوافدين المواليد في المملكة بشكل فوري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعدت وزارة الداخلية عدة تعديلات جديدة في اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر منها ضم المواليد السعوديين خارج المملكة ضمن الفئات التي يجوز منحها تذاكر المرور إلى المملكة.

ووصفت اللائحة المطروحة حاليا للاستطلاع على منصة "استطلاع"، شكل جواز السفر، وشروط إصدار جواز السفر الخاصة بكافة الأعمار، وكذلك ضوابط إصدارها للمحضون من الأم الأجنبية، والمخالفات التي تعرض المسافر للغرامة والمنع من السفر، فيما يلي أبرز تفاصيل هذه التعديلات:- جواز السفر ومدته

اشترطت للحصول على جواز السفر أن تكون الخصائص الحيوية لصاحب الطلب مسجلة في نظام الأحوال المدنية، وألا تكون على صاحب الطلب ملاحظات أو قيود أمنية، وأن يكون صاحب الطلب داخل المملكة، وتسجيل صاحب الطلب في منصة أبشر، وتسديد صاحب الطلب لرسوم إصدار الجواز آلياً، والدخول على منصة أبشر من قبل صاحب الطلب والتأشير على التعليمات والتعهدات وإكمال خطوات إصدار الجواز، وإحضار صاحب الطلب لجوازه السابق - في حال التجديد - للتأشير بإلغائه، وأن يكون استلام الجواز الجديد من صاحب الطلب أو من يفوضه.

كما تصدر وزارة الخارجية جواز السفر للمواطنين السعوديين الذين لهم إقامة دائمة أو شبه دائمة خارج المملكة استثناء من شرط أن يكون صاحب الطلب داخل المملكة.

ويشترط للحصول على جواز السفر السعودي والتصريح بالسفر لمن هم دون 18 عاماً إضافتهم في سجل الأسرة، وموافقة أحد الأبوين سعوديي الجنسية إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز والتصريح بالسفر بموافقة أحد الإخوة سعوديي الجنسية الذين بلغوا سن 21 عاماً، بموجب صك حصر الورثة، أو من يفوضه النظام.

ويكون إصدار جواز السفر وتجديده والتصريح بالسفر عن طريق منصة أبشر، ويجوز - عند التعذّر - أن يتم ذلك بمراجعة إدارات الجوازات أو الممثليات - بحسب الأحوال - مع إحضار ما يثبت التعذّر، وتستكمل الإجراءات حسب التعليمات المنظمة لذلك.، كما يجوز لصاحب الطلب تفويض الأشخاص من منصة أبشر لمراجعة إدارة الجوازات وإنهاء إجراءات جواز السفر أو التصريح بالسفر.

شروط سفر المحضون من الأم الأجنبية

حددت التعديلات شروط السماح إصدار الجواز والسفر بالمحضون من الأم الأجنبية، حيث ذكر أنه في حال كانت الحضانة للأم الأجنبية، فيجب لإصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له أن يتضمن صك الحضانة ذلك، أو أن يأذن القاضي به، أو أن توافق وزارة الداخلية على ذلك.

الإبلاغ عبر "أبشر"

أتاحت التعديلات الإبلاغ عن فقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر أو تذكرة المرور داخل المملكة بمنصة أبشر، وفي حال تعذر ذلك يكون الإبلاغ لأقرب إدارة جوازات في الجهة التي فقد بها، موضحاً لهم كيفية الفقدان ومكانه وتاريخه، ورقم الجواز وتاريخه ومصدره أو تذكرة المرور، وعلى المختصين بإدارة الجوازات التأشير فوراً بالحاسب الآلي بالفقدان أو السرقة أو التلف.

تسجيل الجوازات

شددت التعديلات على ضرورة أن يقوم على المواطنين السعوديين المسافرين خارج المملكة ولديهم إقامة دائمة أو شبه دائمة، تسجيل جوازات سفرهم لدى الممثليات في الدول التي يسافرون إليها، ولا يجوز السفر باستخدام جواز السفر المفقود الذي تم التعميم بفقدانه عن طريق الحاسب الآلي، وفي حال العثور عليه من قبل صاحبه فيجب تقديمه لإدارة الجوازات لإلغائه يدوياً واستكمال الإجراءات عن طريق الحاسب الآلي.

وأكدت التعديلات أنه يجب على الممثليات تزويد من يتقدم إليها من المواطنين الذين فقدت أو تلفت جوازات سفرهم بالخارج بتذاكر مرور تمكنهم من العودة إلى المملكة، إلا من تثبت له إقامة دائمة أو شبه دائمة بالخارج، وفي حال ارتأت الممثليات منح المعني جواز سفر جديد فعليها إرسال ضبط المعلومات عن مخالفة الفقدان أو السرقة للمديرية لإصدار القرار الإداري ومن ثم إبلاغ وزارة الخارجية بالقرار بعد تصديقه.

وحظرت التعديلات على أي مواطن السفر إلى البلدان التي لا يُسمح بالسفر إليها، ويتم تحديد تلك البلدان وفقاً لما يصدر عن الوزير، بعد استيفاء الإجراءات المنظمة لذلك.

عقوبات ومنع من السفر

نصت التعديلات على أن يعاقب كل من يهمل وثيقة السفر إهمالاً يؤدي إلى فقدانها أو تلفها أو سرقتها داخل المملكة بغرامة مالية لا تزيد على ألفيْ ريال، وفي حال العوْد يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ألفيْ ريال عن كل تكرار، كما يعاقب كل من يهمل وثيقة السفر إهمالاً يؤدي إلى فقدانها أو تلفها أو سرقتها خارج المملكة بغرامة مالية لا تزيد على 3 آلاف ريال، وفي حال العوْد يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 3 آلاف ريال عن كل تكرار.

الإبلاغ عبر "أبشر"

أتاحت التعديلات الإبلاغ عن فقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر أو تذكرة المرور داخل المملكة بمنصة أبشر، وفي حال تعذر ذلك يكون الإبلاغ لأقرب إدارة جوازات في الجهة التي فقد بها، موضحاً لهم كيفية الفقدان ومكانه وتاريخه، ورقم الجواز وتاريخه ومصدره أو تذكرة المرور، وعلى المختصين بإدارة الجوازات التأشير فوراً بالحاسب الآلي بالفقدان أو السرقة أو التلف.

تسجيل الجوازات

شددت التعديلات على ضرورة أن يقوم على المواطنين السعوديين المسافرين خارج المملكة ولديهم إقامة دائمة أو شبه دائمة، تسجيل جوازات سفرهم لدى الممثليات في الدول التي يسافرون إليها، ولا يجوز السفر باستخدام جواز السفر المفقود الذي تم التعميم بفقدانه عن طريق الحاسب الآلي، وفي حال العثور عليه من قبل صاحبه فيجب تقديمه لإدارة الجوازات لإلغائه يدوياً واستكمال الإجراءات عن طريق الحاسب الآلي.

وأكدت التعديلات أنه يجب على الممثليات تزويد من يتقدم إليها من المواطنين الذين فقدت أو تلفت جوازات سفرهم بالخارج بتذاكر مرور تمكنهم من العودة إلى المملكة، إلا من تثبت له إقامة دائمة أو شبه دائمة بالخارج، وفي حال ارتأت الممثليات منح المعني جواز سفر جديد فعليها إرسال ضبط المعلومات عن مخالفة الفقدان أو السرقة للمديرية لإصدار القرار الإداري ومن ثم إبلاغ وزارة الخارجية بالقرار بعد تصديقه.

وحظرت التعديلات على أي مواطن السفر إلى البلدان التي لا يُسمح بالسفر إليها، ويتم تحديد تلك البلدان وفقاً لما يصدر عن الوزير، بعد استيفاء الإجراءات المنظمة لذلك.

عقوبات ومنع من السفر

نصت التعديلات على أن يعاقب كل من يهمل وثيقة السفر إهمالاً يؤدي إلى فقدانها أو تلفها أو سرقتها داخل المملكة بغرامة مالية لا تزيد على ألفيْ ريال، وفي حال العوْد يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ألفيْ ريال عن كل تكرار، كما يعاقب كل من يهمل وثيقة السفر إهمالاً يؤدي إلى فقدانها أو تلفها أو سرقتها خارج المملكة بغرامة مالية لا تزيد على 3 آلاف ريال، وفي حال