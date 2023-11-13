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المملكة تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

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الرياض - علي القحطاني - أعربت المملكة عن إدانتها ، بأشد العبارات ، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ، اليوم الإثنين ، إذ يعد ذلك امتدادًا لسلسة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية كافة

كما أكدت وزارة الخارجية ، على تضامن المملكة ووقوفها مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء السافر، مجددة مطالبتها بسرعة وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته .

ووضع حد فوري للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني، لما ارتكبته من جرائم بحق المدنيين والمستشفيات والمنشآت الحيوية في قطاع غزة المحاصر

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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