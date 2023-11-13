شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت المملكة عن إدانتها ، بأشد العبارات ، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ، اليوم الإثنين ، إذ يعد ذلك امتدادًا لسلسة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية كافة

كما أكدت وزارة الخارجية ، على تضامن المملكة ووقوفها مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء السافر، مجددة مطالبتها بسرعة وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته .

ووضع حد فوري للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني، لما ارتكبته من جرائم بحق المدنيين والمستشفيات والمنشآت الحيوية في قطاع غزة المحاصر