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الزعاق يوضح الفرق بين مطر توبيع والوسم..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد والأحوال الجوية الدكتور خالد الزعاق ، الفرق بين مطر موسم توبيع ومطر الوسم .

وقال الزعاق : إن موسم الأمطار ينقسم إلى أمطار صيفية وشتوية ، وتمتد قرابة 8 أشهر ، وتبدأ غزيرة مع دخول موسم سهيل بشهر أغسطس ، وينتهي ضعيفًا مع دخول موسم توبيع في شهر يونيو .

كما لفت إلى أن أمطار موسم الوسم إذا بدأت باكرًا كحال هذه الأيام فإن النبات يظهر سريعاً ، لأن مطر الوسم ينزل والأرض مستريحة والأجواء معتدلة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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