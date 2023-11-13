شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يلتقي رئيس إرتيريا.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، رئيس دولة إريتريا، الرئيس إسياس أفورقي.

وأكدت أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها خاصة في الجوانب التنموية والتجارية.

كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.