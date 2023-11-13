انت الان تتابع وزير الخارجية البريطاني الجديد سيلتزم بالنهج الحالي للحكومة تجاه حرب غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 نوفمبر 2023, 6:13 مساءً

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم (الاثنين)، أن وزير الخارجية الجديد ديفيد كاميرون سيلتزم بنهج الحكومة الحالي تجاه التحديات العالمية، ومنها ما يتعلق بالصين والصراع في الشرق الأوسط. وقال المتحدث للصحافيين: "بكل وضوح، رئيس الوزراء ووزير الخارجية متفقان على مواصلة نهجنا إزاء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس"، وفقًا لـ"رويترز". وردًا على سؤال عما إذا كان سيكون هناك أي تغيير في النهج البريطاني تجاه الصين بعد تولي "كاميرون" منصبه، قال المتحدث: "سنواصل نهجنا الثابت تجاه الصين".

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