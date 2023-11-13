تحضيراً لكأس آسيا.. الأخضر الأولمبي يدشن تدريباته في معسكر الخبر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 نوفمبر 2023, 6:35 مساءً

دشّن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الخبر، والذي يمتد حتى الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر. وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمارين الإحماء، تلاها تطبيقهم لمران تكتيكي. ويواصل "الأخضر" مساء غدٍ الثلاثاء تدريباته على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية. من ناحية أخرى، استبعد الجهاز الفني للمنتخب السعودي اللاعب هيثم عسيري من معسكر الأخضر لعدم جاهزيته الطبية، في حين استدعي اللاعب صالح أبو الشامات للالتحاق بالمعسكر. الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً تأهل لكأس آسيا 2024 في قطر بعد تصدره لمجموعته "العاشرة" في التصفيات التي استضافها في مدينة أبها سبتمبر الماضي، والتي ضمت إلى جواره منتخبات لبنان، كمبوديا، ومنغوليا.

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