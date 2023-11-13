تراند اليوم : شاهد.. "سوري" يرد على من يهاجمون السعودية بسبب غزة.. ويكشف ما فعله المسلحون الفلسطينيون في سوريا

صحيفة الخليج 365: انتقد مواطن سوري هجوم البعض على السعودية بسبب أحداث غزة، مشيرا إلى أن الفلسطينيين لديهم جيوش خارج بلادهم وهم أولى بتحرير بلادهم.

فيلق القدس

وقال خلال مقطع فيديو: " هذا الفيديو للتاريخ وبالحقائق والدلائل، هذا الفيديو لكل شخص يعتب على المملكة ويسبها بسبب فلسطين، الفلسطينيون لديهم ألوية جيوش تأسست في سوريا عام 2012 و2013، ومن ضمنهم فيلق القدس. وتابع: "هذا فيلق القدس اللي قتل أخوي وعمي وابن عمي".

حصار اليرموك

وأردف: " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي التي ساهمت في حصار مخيم اليرموك، وفعلوا البدع بريف دمشق"، وأكمل: " لواء القدس الفلسطيني تشكل عام 2013، واستلم ريف حلب الشرقي، وعدده 40 ألف وجيش التحرير الفلسطيني توزع بين درعا وسويدة ودمشق، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، حاصرت مخيم اليرموك منذ عام 2013، وساهموا في حصار خان الشيح". بالإضافة إلى جماعة فتح الانتفاضة وقوات الصاعقة.

تصرخون وين العرب

وواصل: " اليوم جايين تصرخون ساعدونا يا عرب، أنا ك "سوري" مجروح منكم، لأن أنتم أتيتم إلى سوريا لاجئين وأخذتم الجنسية ثم رفعتم بنادقكم في وجه السوريين"، وأردف: " أنتم مثلتم الشعب الفلسطيني بطريقة سيئة".

ايش بدكم من السعودية

وتساءل: " ايش بدكم من السعودية، هذه قضيتكم أنتم، أنتم عندكم ألوية جيوش برا بلادكم وفي سوريا، تعمل لصالح إيران، لكن أنتم تصرخون وين العرب وين السعودية".

وأضاف: " أنا لو صار ما صار بروح أدافع عن السعودية، ما في واحد سعودي جه ذبحني، أنا شفت فلسطيني وعراقي ولبناني وإيراني وروسي وجزائري ومغربي جم ذبحوني"، وقال: " شفت تونسي متزوج سبعة، وواحد مغربي متزوج تسعة، جايين تتزوجون عندنا!".

واختتم قائلا: "قلبي مع أهل غزة وزعلان عليهم لكن أنتم أولى بتحرير بلادكم، عندكم جيوش تقاتل ومرتزقة، واللي يسب السعودية هذا واحد ناقص دين وأخلاق وهم وقفوا مع الكل، ووقت الزلزال هم أول ناس ساعدونا".