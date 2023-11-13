تراند اليوم : "أحذركم وإلا ستندمون".. شاهد: مواطن يوجه رسالة للمسؤولين عن التيك توك بشأن التحريض ونشر المقاطع المسيئة ضد المملكة

صحيفة الخليج 365: وجه مواطن رسالة إلى المسؤولين عن تطبيق التيك توك، وحذرهم من نشر المقاطع المسيئة للمملكة.

وقال خلال مقطع فيديو:" رسالتي إلى التيك توك، أرجو عدم التحريض على المملكة وعدم نشر المقاطع المسيئة، وإلا سوف تقوم المملكة بسحب هذا التطبيق نهائيا والاتجاه إلى جاكو".

وتابع:" أنتم تحرضون على الشعوب وتسمحون بسب المملكة، وهناك بعض العرب الذين اتجهوا إلى أوروبا وتركوا بلادهم، وأخذوا الجنسيات الأوروبية ويتحدثون ضد بلدهم وضد المملكة".

وأضاف:" أحذركم وإلا سوف تندمون، المملكة تاج على رؤوسنا، وما نرضى بإهانة الشعب السعودي، ويجب الوقوف كل ضد من يهين المملكة وألا يترك أي أحد يتطاول على المملكة سواء بالكلام أو الكومنت أو بتداول مقاطع تضر بلده". واختتم قائلا:"هذا تحذير مني ".