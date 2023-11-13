عيادات متنقلة للنحالين بمكة طوال أيام الأسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يوفر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بمكتبها بالعاصمة المقدسة عيادات النحل المتنقلة طوال الأسبوع الحالي في العاصمة المقدسة، للكشف المبكر عن أمراض نحل العسل، وتقديم الرعاية الصحية للمناحل، وتشخيص الآفات والأمراض، وتوفير الأدوية وعجائن التغذية، ومساعدة النحالين في اتخاذ الإجراءات للحد من الإصابة أو الأمراض، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين والنحالين.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد القرني، أن عيادات النحل المتنقلة تتواجد للكشف المبكر عن أمراض نحل العسل، وتقديم الرعاية الصحية للمناحل، وتشخيص الآفات والأمراض، وتوفير الأدوية وعجائن التغذية، ومساعدة النحالين في اتخاذ الإجراءات للحد من الإصابة أو الأمراض، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين والنحالين.
وأشار إلى أهمية معرفة النحال وقدرته على إدارة المنحل، حيث تعد ضرورة أساسية في استدامة المناحل والمحافظة عليها؛ لكون الأمراض التي تصيب النحل سواء كان مستوردا أو محليا خاصة بعض الأمراض مثل (الفاروا، النوزيما، الأكارين) تظهر لعدة أسباب؛ من أهمها ضعف الخلية، والظروف المناسبة للمرض، كما أن أبرز الأمراض التي تصيب النحل قد تكون بكتيرية.
مهام العيادة:
- الكشف المبكر عن أمراض نحل العسل.
- تقديم الرعاية الصحية للمناحل.
- تشخيص الآفات والأمراض.
- توفير الأدوية وعجائن التغذية.
- مساعدة النحالين في الحد من الأمراض.
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