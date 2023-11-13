ضبط 13,936 مخالفة للتعليمات البلدية في الطائف

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- بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة الطائف جولات رقابية على المنشآت التجارية للأنشطة المختلفة في الأسواق والمراكز والطرق التجارية نتج عنها مخالفة 13936 منشأة للاشتراطات والتعليمات البلدية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة الطائف جولات رقابية على المنشآت التجارية للأنشطة المختلفة في الأسواق والمراكز والطرق التجارية نتج عنها مخالفة 13936 منشأة للاشتراطات والتعليمات البلدية. وأوضحت، أن قيد المخالفات عمل على تنفيذها 153 مراقبا بلديا من خلال جولات تفتيشية ورقابية؛ بنطاق 11 بلدية فرعية ومكتبا للخدمات البلدية، شملت بلدية شرق الطائف الفرعية، وبلدية غرب الطائف، وبلدية شمال الطائف الفرعية، وبلدية جنوب الطائف الفرعية، وبلدية الشفا الفرعية، وبلدية الهدا الفرعية، وبلدية السيل الكبير الفرعية، وبلدية السيل الصغير الفرعية، وبلدية الطائف الجديد الفرعية، ومكتب الخدمات البلدية في عشيرة ، ومكتب الخدمات البلدية في العطيف، مشيرة إلى أن الحملات الرقابية هدفت إلى رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية للتعليمات البلديات والاشتراطات الصحية التي تعزز سلامة المستهلك، سعيا منها للحفاظ على أمن الغذاء وسلامته، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

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