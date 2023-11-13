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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تم رصد المسار الزمني لأول المشروعات السعودية في أفريقيا، اختتم الصندوق السعودي للتنمية مشاركته في النسخة الرابعة «واحة الإعلام» التي تقيمها وزارة الإعلام في الدرعية خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2023م، التي انطلقت بالتزامن مع استضافة المملكة للقمة السعودية الأفريقية، والقمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، وتأتي مشاركة الصندوق في الواحة الإعلامية، من خلال جناح تفاعلي رقمي استعرض فيه أبرز إسهامات الصندوق الإنمائية في قارة أفريقيا والعالم، إذ زار جناح الصندوق عدد من الأمراء والوزراء، ومختلف المسؤولين والمؤثرين والإعلاميين في المملكة ودول العالم، كما زاره 250 وسيلة إعلامية من مختلف دول العالم من الوسائل الإعلامية المشاركة في تغطية أحداث القمم، كما تعرفوا على نبذة عامة للصندوق منذ تأسيسه في عام 1974م حتى عام 2023م، وتضمن جناح الصندوق المسار الزمني لأول مشروعات وبرامج الصندوق في الدول الأفريقية منذ بدء أعماله في عام 1975م.

وأتاح جناح الصندوق تجربة افتراضية للزوار من خلال تقنية الواقع الافتراضي، واستعرض الصندوق من خلال هذه التقنية أبرز مشروعاته الإنمائية في مختلف الدول النامية، والقصص التنموية للمستفيدين من تلك المشروعات، للتعرف على الأثر التنموي العائد على المجتمعات الأقل نموا والأشد فقرا، والذي تسهم في تحقيقه تلك المشروعات التي يمولها الصندوق حول العالم.

وأشاد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، بواحة الإعلام وأعمالها ومبادراتها في تعزيز التغطيات الإعلامية واستخدام أحدث التقنيات المختلفة، وتمكين الفرص المشتركة بين الجهات ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، فضلا عن نقل أعمال القمتين وتغطيتها، مشيرا إلى أن هذه الأعمال النوعية تسهم في إبراز جهود المملكة الدولية.

واحة الإعلام