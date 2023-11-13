تغريم مقيم نقل 4 كائنات فطرية دون ترخيص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيما من الجنسية السودانية مخالفا لنظام البيئة، لنقله 4 كائنات فطرية دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدة أن عقوبة نقل كائن فطري دون ترخيص غرامة 5 آلاف ريال لكل كائن فطري.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.