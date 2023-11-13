تدشين خدمة إذن تنقل الحيوانات الأليفة دوليا

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- بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الشركة الوطنية للخدمات الزراعية خدمة إذن تنقل الحيوانات الأليفة دوليا بالتزامن مع مشاركتها في معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2023، حيث يتضمن جناح الشركة عرضا تعريفيا عن الشركة وأهدافها والخدمات التي تقدمها في قطاعات الثروة النباتية والحيوانية والسمكية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الشركة الوطنية للخدمات الزراعية خدمة إذن تنقل الحيوانات الأليفة دوليا بالتزامن مع مشاركتها في معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2023، حيث يتضمن جناح الشركة عرضا تعريفيا عن الشركة وأهدافها والخدمات التي تقدمها في قطاعات الثروة النباتية والحيوانية والسمكية. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عمر السحيباني أن الخدمة الجديدة تتيح للمستفيدين إنهاء جميع الإجراءات الحكومية وغير الحكومية للحصول على إذن التنقل مع الحيوانات الأليفة عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، لافتا إلى أن الخدمة تشمل إصدار الشهادات الصحية والأذونات الرسمية.

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