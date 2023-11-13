خادم الحرمين يرعى تخريج 9500 في هيئة التخصصات الصحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحتفي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، يوم الاثنين المقبل بتخريج 9552 خريجا وخريجة من برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية، وذلك في رحاب جامعة الملك سعود.

ورفع وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة فهد الجلاجل، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة لتخريج هذه الكوكبة من خريجي برامج البورد السعودي وخريجي الأكاديمية الصحية لعام 2023، والدعم غير المحدود الذي شمل القطاعات كافة بما فيها قطاع الصحة نحو سعيه الحثيث لتحقيق سلامة وصحة الإنسان.

ونوه بما حققته منظومة الصحة من إنجازات كان لها أثر ملموس في تحسين صحة المجتمع، من خلال كوادر صحية مميزه تسهم في مسيرة التحول في القطاع الصحي وتحقق مستهدفات رؤية 2030.

واوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس الشمسان أن عدد خريجي برامج البورد السعودي لهذا العام بلغ 5164 خريجا وخريجة تلقوا تدريبهم ضمن بيئة تعليمة مبنية على أعلى معايير أسس التعليم الصحي في 155 تخصصا صحيا، وعدد خريجي برامج الأكاديمية الصحية بلغ 4388 خريجا وخريجة تلقوا تدريبهم في 5 تخصصات صحية، لينضموا إلى زملائهم الممارسين الصحيين في المرافق الصحية متسلحين بالعلم والمهارة لخدمة مجتمعهم ووطنهم.

وقد بلغ عدد خريجي برامج الدراسات العليا الصحية المهنية «شهادة البورد السعودي»، ومتدربيها نحو 30 ألف خريج منذ إطلاقها، وتضمنت أكثر من 1950 برنامجا تدريبيا معتمدا شملت 172 تخصصا صحيا تدرب في 626 مقرا تدريبيا معتمدا مؤسسيا بما يحقق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.