تقنيات حديثة تتصدى لمهربي ومروجي المخدرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما رصدت أحدث التقنيات للتصدي لمهربي ومروجي المخدرات، اختتمت وزارة الداخلية أمس الأول، معرضها المتنقل للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، لتعريف المواطنين والمقيمين والزائرين بجهود الوزارة وقطاعاتها الأمنية في حملة «وطن بلا مخالف»، وذلك في مجمع النخيل مول في منطقة الرياض.

واستعرضت وزارة الداخلية، طرق الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات، وتوضيح عقوبات مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، والمخاطر الناجمة عن التعامل معهم، ودور التقنيات الحديثة المستخدمة في التصدي لهم، والعقوبات المترتبة على من يسهل دخولهم أو نقلهم داخل المملكة أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الالكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.