جامعة نايف تناقش وسائل إصلاح السجون والمؤسسات الإصلاحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات الحلقة العلمية «إدارة عمليات السجون والمؤسسات الإصلاحية» أمس، التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمقرها في الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالجمهورية التونسية و(CIVIPOL).

وفي كلمته خلال افتتاح أعمال الحلقة التي حضرها رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تونس المستشار العام عماد العوجي، ومدير مشروع (CIVIPOL) قابور ميلر، أوضح وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد الحرفش أن الحلقة تنظم ضمن نطاق الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة والهيئة العامة للسجون بالجمهورية التونسية، التي نظم في إطارها عدد من المناشط المشتركة كان آخرها الحلقة العلمية «العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية» التي عقدت في إطار مذكرة التفاهم بين الجامعة ووزارة العدل التونسية، وكذلك مشاركة خبراء من مشروع دعم وتأهيل المساجين المتطرفين أثناء وبعد انتهاء المدة.

وأكد أن الحلقة العلمية تنعقد في سياق جهود الجامعة لتنفيذ الجانب العلمي من الخطة الأمنية العربية التاسعة، وكذلك تسليط الضوء على الجهود العربية والدولية في مجال إصلاح السجون والمؤسسات الإصلاحية وجعلها بيئات آمنة، ولدراسة القواعد القانونية لحقوق الإنسان الواردة في الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق السجناء، إضافة إلى مقارنة ضمانات حقوق الإنسان للسجين المنصوص عليها في قوانين الإجراءات الجنائية العربية في مراحل الدعوى الجنائية المختلفة.

أهداف الحلقة: