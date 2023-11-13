طول قوائم الانتظار يحرم 7% من المواطنين فحص وعلاج الأسنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعود عدم تلقي بعض السعوديين الفحص أو العلاج لمشاكل الأسنان إلى طول قائمة الانتظار وتباعد المواعيد، في حين يتمثل السبب الثاني من حيث، الأهمية في العوائق المالية طبقا لمسح الصحة الوطني للعام 2023م الذي نشرته الهيئة العامة للإحصاء قبل أيام. التقرير أظهر أن السعوديين في كل من القصيم وعسير والمدينة المنور والرياض على الترتيب هم أكثر من لديه احتياجات غير ملباة لعلاج وفحص الأسنان، في حين أن الفئة العمرية الأكثر تضررا هي بين 50 و54 سنة.



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