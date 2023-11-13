شكرا لقرائتكم خبر الجوازات: ليس لدينا حساب رسمي على الواتس اب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت المديرية العامة للجوازات وجود حساب رسمي لها لخدمة المستفيدين عبر تطبيق واتس اب «WhatsApp»، محذرة من التعامل مع الحسابات غير الرسمية التي تدعي تقديم الخدمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت «الجوازات» أهمية استقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية، عبر قنواتها المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على استفساراتهم.

وكانت نظمت اخيرا الملتقى التعريفي لإدارة المشاريع (PMP) وإدارة المخاطر والحوكمة والالتزام (GRCP) وكيفية تطبيق المنهجية على المشاريع الحكومية، وذلك بحضور معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى، في مقر المديرية بمنطقة الرياض.

واستعرض الملتقى تجربة «الجوازات» في إدارة المشاريع وإدارة المخاطر والحوكمة والالتزام، ومناقشة أهميتها في تحسين أداء الإدارات الحكومية والارتقاء بجودة الخدمات لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وأوضح الفريق اليحيى، أن الملتقى اعتمد إقامة 3 معسكرات تدريبية، تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية ورفع كفاءة العمل بالقطاع لتحقيق أفضل النتائج في تنفيذ المشاريع الحكومية.