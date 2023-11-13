وظائف أكاديمية شاغرة في 29 تخصصا بجامعة الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الطائف عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للكفاءات الوطنية المؤهلة للجنسين (رجال-نساء) للعام الجامعي 1445هـ، بمسمى (أستاذ مساعد - محاضر) وذلك بنظام العقود «الدوام الكامل»، في عدد من كليات الجامعة بمجموعة من التخصصات.

وبدأ استقبال طلبات التقديم للوظائف المطروحة أمس ويستمر على مدى 10 أيام؛ علما بأنه سيتم الإعلان عن أرقام المرشحين لدخول المقابلات الشخصية يوم الاثنين 12 / 6 / 1445هـ الموافق 25 ديسمبر 2023م .

وأوضحت الجامعة أن الوظائف المطلوبة تحمل 29 تخصصا، في الإعلام، وعلوم الرياضة والقانون، وتغذية وعلوم الأغذية، والهندسة الصناعية، وغيرها من التخصصات.