رصد 564 مخالفة في منشآت التدريب الأهلي

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وأوضحت، أن المخالفات المرصودة من خلال الإدارة العامة للتدريب الأهلي شملت جهات تدريبية مرخصة وغير مرخصة، مؤكدة أنها تعمل على متابعة جودة أداء المنشآت المرخصة في ظل تطبيق القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، ورصد الجهات التي تزاول التدريب دون الحصول على رخصة والتعامل معها وفق الأنظمة والإجراءات المخصصة لذلك.
وأضافت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنه بهدف دعم وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب جرى خلال النصف الأول من العام، الترخيص لعدد 84 منشأة تدريبية جديدة لتقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات، كما أصدرت 268 بطاقة مدرب معتمد، في حين تم تنفيذ 41758 اختبارا شاملا وتأهيليا.
يذكر أن عدد المنشآت التدريبية المرخصة التي تشرف عليها المؤسسة يتجاوز 1200 منشأة تدريبية بمختلف مناطق المملكة.
جهود المؤسسة:
- الترخيص لـ 84 منشأة تدريبية جديدة.
- إصدار 268 بطاقة مدرب معتمد.
- تنفيذ 41758 اختبارا شاملا وتأهيليا.
- 1200 منشأة تدريبية بمختلف المناطق.
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